Врачи назвали возраст петербуржцев, попадающих в реанимацию с ковидом

Коронавирус наиболее опасен для пожилых пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Медики петербургского Госпиталя для ветеранов войн назвали средний возраст пациентов, попадающих в реанимацию с коронавирусом. По из словам, болезнь резко «постарела» и сейчас основной удар приходится на пожилых горожан.

- Если осенью мы принимали в основном молодых пациентов, то сейчас средний возраст больных составляет 74,5 года, - рассказал газете «Петербургский дневник» анестезиолог-реаниматолог Сергей Алферов.

При этом зачастую на больничной койке оказываются люди и старше 90 лет, здоровье которых не позволяет бороться с опасной инфекцией. Причина «старения» ковидных пациентов - отмена большей части ограничительных мер и начавшаяся вакцинация, которая затронула более молодую часть населения Петербурга.

По мнению врачей, пожилые люди стали больше выходить из дома и заболевать. А делать прививку от коронавируса они опасаются. При этом болеют они сложнее.

- Заболевание прогрессирует молниеносно. Если в первые сутки мы наблюдаем небольшое поражение легочной ткани, то на вторые-третьи сутки мы видим тотальное поражение, -отметил медик.