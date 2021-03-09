Роспотребнадзор выявил нарушения в качестве питьевой воды в Санкт-Петербурге

Роспотребнадзор проверил качество питьевой воды за февраль в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Роспотребнадзоре рассказали о качестве питьевой воды в Санкт-Петербурге в прошедшем феврале 2021 года. Для этого специалисты исследовали пробы на выходах из станций водоподготовки до подачи в распределительную сеть и непосредственно в ней. Оказалось, что не вся вода идеальна.

- Взятые пробы проверялись на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели. На выходе из водопроводных станций «Водоканала» качество воды соответствовало всем санитарно-гигиеническим требованиям. В распределительной водопроводной сети только 97,2% проб соответствовали гигиеническим нормативам, - передает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Кроме этого в ведомстве заверили, что не нашли признаков загрязнения атмосферного воздуха в городе за февраль. Радиологические измерения тоже не показали никаких нарушений.