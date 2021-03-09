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Смольный планирует увеличить долю ЗОЖников среди петербуржцев до 55% к 2024 году

За 2020 год в городе стало больше на 55 тысяч любителей физкультуры и спорта
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Смольный поделился планами по развитию спортивной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Смольный поделился планами по развитию спортивной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга поставили задачу увеличить долю ЗОЖников среди горожан минимум до 55% к 2024 году. В 2020-м любителей физкультуры и спорта в Северной столице стало больше на 55 тысяч человек. Смольный планирует на регулярной основе вводить в эксплуатацию новые спортивные объекты.

- В 2021 году в городе создадут региональный центр развития физической культуры и массового спорта. Кроме этого необходимо и отремонтировать и оснастить 34 внутридворовых спортивных площадок для круглогодичных занятий, модернизировать футбольные поля трех спортивных школ. Планируется развивать сеть районных Центров физкультуры, спорта и здоровья, - передает пресс-служба Смольного.

Чиновники не забывают и про петербуржцев с ограниченными возможностями здоровья – для них построят крытые катки и особенный спортивный комплекс. В целом, на развитие физкультуры и спорта в прошлом году в Северной столице выделили почти 15 млрд рублей.