МЧС предупреждает о сильном похолодании 10 марта в Санкт-Петербурге

В МЧС рассказали, как не переохладиться в весенние морозы в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В МЧС поспешили предупредить о резком падении температуры 10 марта в Санкт-Петербурге. По информации спасателей, в городе похолодает до минус 22 градусов, но только ночью и утром. На дорогах ожидается традиционная гололедица. В пресс-службе петербургского ГУ МЧС России напомнили простые правила, как не переохладиться в студеную весеннюю пору.

- В морозы следует одеваться многослойно, чтобы было легче сохранить тепло. Главное держать в тепле ноги, с этим могут помочь стельки и шерстяные носки. Не стоит выходить на улицу без теплых варежек, головного убора и шарфа. Следует избегать контактов голой кожи с металлом. Стоит отказаться от металлических украшений – колец, серег, - сообщили в МЧС.

Напомним, ранее «Комсомолка» выяснила у главного городского синоптика, насколько долго задержатся в Санкт-Петербурге крепкие морозы. Увы, антициклон препятствует оттепели в Северной столице.