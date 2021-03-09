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Здоровье

В Невском районе Петербурга построят медицинский центр в 2023 году

Он будет частный, но несколько помещений отдадут в пользование города
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Инвестор построит медицинский центр в Невском районе Санкт-Петербурга. Фото: Смольный

Инвестор построит медицинский центр в Невском районе Санкт-Петербурга. Фото: Смольный

В 2023 году в Невском районе Санкт-Петербурга планируют построить пятиэтажный медицинский центр. Смольный уже передал частной компании в аренду землю на улице Чудновского. В больнице горожанам предложат широкий спектр медицинских услуг, в том числе в рамках ОМС. Центр будет частным, но ряд помещений компания передаст в пользование города, чтобы организовать там бесплатные отделения врача общей практики.

- Новый объект здравоохранения поможет улучшить ситуацию с медицинскими учреждениями в Невском районе. В последнее время в городе активно строятся новые больницы. В этих проектах участвует не только городской и федеральный бюджеты, но и инвесторы, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного по итогам совещания в правительстве.

Предыдущий схожий проект ранее реализовали в 2020 году в Приморском районе, где открыли вторую очередь Северной клиники.

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