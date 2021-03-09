Беглов сообщил о хорошем самочувствии спустя 9 дней после вакцинации от короонавируса

Губернатор Санкт-Петербурга рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о своем самочувствии после вакцинации от коронавируса. Напомним, градоначальник привился в начале марта первым компонентом «Спутника V». Как пишет Беглов на своей рабочей странице во «Вконтакте», никаких отрицательных побочных эффектов он так и не испытал.

- Уже девятый день – чувствую себя хорошо, продолжаю работать в обычном режиме. Впереди дачный сезон, дачникам важно успеть привиться, чтобы ничто не омрачило отпуск. Сейчас самое удобное время (две прививки занимают три недели) и вакцины в городе достаточно, - сообщил губернатор Северной столицы.

Добавим, что в марте в Санкт-Петербург поступила первая партия другой вакцины от коронавируса – «ЭпиВакКорона». Правда, доз немного – всего 1 тысяча. Зато у жителей Северной столицы теперь есть выбор, какую прививку сделать.