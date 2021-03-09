Смольный выделит 30 млн рублей на содержание системы водоводов к фонтанам Петергофа

30 млн рублей уйдет на содержание водоводов к фонтанам Петергофа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга выделят 30 млн рублей на содержание, эксплуатацию и капремонт водоводов к знаменитым фонтанам Петергофа. Напомним, гидротехнический комплекс находится преимущественно на территории Ленобласти. Поэтому федеральные органы сейчас решают вопрос о правовом статусе сооружения.

Кроме этого в 2021 году городские власти выделят субсидии на работу экологических служб и природоохранных предприятий. Размер материальной помощи – 241 млн рублей.

- В 2020 году аварийные службы приняли от населения более 10 тысяч обращений. Еще 2 тысячи обращений отработала созданная в Петербурге мобильная экологическая дежурная служба. На водных объектах специалисты ежегодно ликвидируют порядка 300 разливов нефтепродуктов, собирают до 50 тонн нефтеводяной смеси, - передает пресс-служба Смольного.

Добавим, что город выделит почти 12 млн рублей на капремонт ледокольного буксира «Александр Фетюлин» для транспортировки донных отложений.