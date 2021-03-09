Шесть маршрутов задействуют для перевозки болельщиков на Евро-2020 в Петербурге

В Смольном одобрили шесть транспортных маршрутов для перевозки пассажиров на чемпионате Европы по футболу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Смольном определились с перечнем объектов транспортной инфраструктуры, которых задействуют во время проведения Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Известно, что для перевозки болельщиков подберут автобусы-шатлы, которые будут курсировать по шести маршрутам. «Билетом» на транспорт, вероятно, станет персональная карта фаната Fan ID.

- Во время чемпионата Европы задействуют следующие объекты транспортной инфраструктуры: аэропорт «Пулково», 5 железнодорожных вокзалов, пассажирский порт Санкт-Петербург «Терминал «Морской фасад», 72 станции петербургского метрополитена, городской автобусный вокзал, - передает пресс-служба комитета по транспорту Северной столицы.

Отдельное внимание при подготовки к турниру власти уделят 73 объектам дорожного хозяйства, куда входят эстакада, мосты, путепроводы и тоннели.

Напомним, ранее в Петербург привезли кубок чемпионата Европы.