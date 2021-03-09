Петербуржцы строят ледяные столбы у Петропавловской крепости

У Петропавловской крепости появилось множество ледяных столбиков. Фото: instagram.com/svetshade

На берегу у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге начали появляться небольшие столбы, собранные из льдин. Жители и гости Северной столицы возвели на месте десятки таких «скульптур». Фотографии креатива людей появляются в соцсетях, в частности в Instagram.

Кто-то строит "ледяные колодцы". Фото: instagram.com/svetshade

- Скульптурные композиции из ледышек сделаны обычными людьми, а смотрится очень красиво, креативно и профессионально! – пишет пользователь соцсети под никнеймом svetshade.

- Ледяные открытки из Петербурга, - радуется yljana.

Петербуржцы шутят, что это неофициальный фестиваль ледовых скульптур. Фото: instagram.com/svarbass1993

Столбы строят не только самые юные, но и взрослые. Погода тому благоволит, ведь в Петербург вернулись зимние морозы, несмотря на середину весны. В итоге на берегу у Петропавловки возник миниатюрный город с небоскребами. Некоторые даже называют инсталляции неофициальным фестивалем ледовых скульптур. А официальный праздник, напомним, в этот зимний сезон не состоялся из-за пандемии коронавируса.