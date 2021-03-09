Больше 200 больных коронавирусом находятся на аппарате ИВЛ в Петербурге

212 больных коронавирусом находятся на ИВЛ в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на 9 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге 212 человек, зараженных коронавирусом, находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Это примерно вдвое меньше, чем в пик пандемии в декабре 2020-го. Доля тяжелобольных сейчас составляет 26%. Как сообщают эксперты из городского Межведомственного совета по борьбе с распространением COVID-19, развитие эпидситуации оставляет желать лучшего.

- Стихание второй волны пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге происходит крайне медленно. Однако за сутки в городе снизилось на 82,64% число больных, обратившихся за медпомощью с лабораторно подтвержденным COVID-19. Это связано с тем, что в выходные врачей вызывают существенно меньше пациентов, - говорится в свежем отчете Межведомственного совета.

Что касается статистики по вакцинации от инфекции, то в городе уже привились 284 395 человек. В поликлиниках остается еще 64 147 запасных комплектов «Спутника V».