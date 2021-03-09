Соседка пенсионерки, избитой внучкой-моделью, рассказала подробности скандала

Соседка бабушки, которую избила внучка-модель, рассказала о жестокости последней. Фото: СОЦСЕТИ

Соседка 81-летней петербурженки, которую избила внучка-модель, рассказала подробности происшествия. Напомним, девушка накинулась на пенсионерку из-за того, что та не дала ей денег на алкоголь, а потом отчитала за разгульный образ жизни. При этом потерпевшая оказалось известным в городе профессором и доктором медицинских наук. По словам соседки, внучка жила у бабушки во время учебы.

- Мы были понятыми… Нас с мужем позвали туда. Когда мы пришли, там была одна внучка и полиция, бабушку уже отвезли в больницу. Девушка рассказала, что сначала ударила бабушку по лицу, потом кулаком в глаз. Бабушка упала, стукнулась головой. Было это ночью – с 02:00 до 02:30. Бабушка вроде женщина хорошая, педиатр, общительная, - приводят слова соседки в «Невских новостях».

Добавим, что внучку уже отправили на два месяца в СИЗО и возбудили в отношении нее уголовное дело. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.