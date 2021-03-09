Петербуржцев попросили поделиться блинами с бездомными

Жителям Санкт-Петербурга предложили поделиться блинами с бездомными. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителей Санкт-Петербурга попросили поделиться блинчиками с бездомными во время Масленицы. Праздничную акцию затеяла благотворительная организация «Ночлежка». Лакомства можно приносить в любой день с 10:00 до 22:00 до воскресенья, 14 марта, в отделение волонтеров по адресу Боровая, 112б, вход с Расстанной, 1. Можно угостить бездомных блинами и после акции, только чтобы они были свежими и вкусными. Голодных в «Ночлежке» всегда полно.

- До 14 марта мы принимаем блины в Москве и Петербурге, чтобы угостить людей, которые приходят к нам за помощью. Какие можно приносить блины? Самые разные. Сладкие и сытные, толстые и тонкие, с начинкой и пустые, с дырочками и без них, в любом количестве – голодные люди будут рады всем угощениям, - пишут администраторы «Ночлежки» в своей официальной группе во «Вконтакте».

Добавим, что «Ночлежка» активно заботилась о здоровье бездомных в период начала пандемии коронавируса. Прошлогодней весной волонтеры раздавали им средства личной гигиены и полезные продукты.