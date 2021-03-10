Погода в Санкт-Петербурге: 10 марта 2021 года ожидается мороз и гололедица

«Комсомольская правда» рассказывает о погоде в Санкт-Петербурге на среду, 10 марта 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» узнала, какой будет погода в Санкт-Петербурге на 10 марта 2021 года. Обрадовать пока нечем. В МЧС еще за сутки предупредили о резком похолодании ночью и утром – температура опустится до минус 22 градусов. Спасатели просят одеваться многослойно, особенно держать в тепле ноги, чтобы не переохладиться.

- В среду, 10 марта, в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью составит от -20 до -22 градусов, днем от -9 до -11. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщили синоптики из ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ранее «Комсомолка» выяснила, что крепкие морозы продержаться в Северной столице всю рабочую неделю. Разве что днем в пятницу, 12 марта, потеплеет до минус 2 градусов.