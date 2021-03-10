Петербург пережил самую холодную ночь с начала весны

10 марта Петербург окутали 20-градусные морозы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге мороз! Несмотря на то, что календарь указывает на март, температуры в Северной столице стоят самые что ни на есть февральские. Как и обещали синоптики, ночью термометры показывали ниже -20 градусов. А это значит, что город пережил самую холодную ночь с начала весны.

- Вот это весна, вот это 10 марта! В Москве -20,5°, в Подмосковье -29,8°! В Санкт-Петербурге -19,6°, в Ленинградской области -35,4° (по данным на 6 часов утра). И это не предел – в ближайшие час-два температура еще немного понизится, - сообщает у себя в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Сейчас, на 8 утра 10 марта, контрольные термометры показывают в Петербурге температуру в 20,1 градуса. Но днем окажется не настолько холодно. По прогнозам синоптиков, будет -10...-12 градусов, но морозы скрасит яркое солнце.

А сильные холода должны уйти к выходным. На субботу обещают уже небольшой «плюс» и мокрый снег с дождями.