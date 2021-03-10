42 жилых дома в Шушарах остались без горячей воды из-за коммунальной аварии

Из-за прорыва трубы жители Шушар остались без горячей воды. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Без тепла и горячей воды пришлось сидеть в мартовские морозы жителям микрорайона Шушары, расположенного между КАД, Московским шоссе, Витебским проспектом и трассой М-11.Вечером 9 марта здесь произошла коммунальная авария.

- Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, Первомайская 19/1, нет горячей воды на 21:20. Кто знает причину?! И, надолго ли; На улице мороз -20, отопление (батареи - прим.ред.) холодные, горячей воды нет. Беглов, отзовись, дома маленький ребенок, - пишут жители Шушар в соцсетях.

В сильные морозы без горячей воды приходится туго. Фото: vk.com/v_shushary

В местной управляющей компании им пояснили, что горячей воды не будет «до окончания работ». Позднее инцидент прокомментировали в ГУП «ТЭК СПб».

- Выявлено технологическое нарушение на трубопроводе диаметром 500 мм. Для проведения работ по устранению дефекта потребуется ограничение центрального отопления. С учетом низких температур принято решение начать работу после потепления. Во избежание остановки котельной и для сохранения тепла у потребителей введен режим ограничения горячего водоснабжения, - сообщила пресс-служба предприятия.

Всего в зону ограничений попали 56 зданий: 42 жилых дома, шесть детских учреждений, одно лечебное и семь прочих. По заверениям коммунальщиков, отопление поступает в дома жителей Шушар в штатном режиме.