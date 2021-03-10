Реактивный снаряд от "Катюши" откопал садовод в Ленобласти

Снаряд от "Катюши" нашли в садоводстве. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Еще одну примету давно прошедшей войны обнаружил огородник из Кировского района Ленинградской области. В ходе стройки на участке в садоводстве «Ласточка», рабочие наткнулись на длинную и ржавую железку, вызвавшую своим видом серьезные опасения.

- На место происшествия незамедлительно прибыла группа разминирования ОМОН Росгвардии. Осмотрев подозрительный предмет, специалисты-взрывотехники установили, что это неразорвавшийся реактивный фугасный снаряд М-31 калибра 300мм к системе залпового огня БМ-31-12 ("Катюша"), стоявшей на вооружении Красной Армии в годы Великой Отечественной войны, - сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

По оценке взрывотехников ОМОНа, снаряд был сильно изъеден коррозией и мог сдетонировать в любой момент. Людей с территории сразу убрали, а фугас оставили под присмотром полиции до прибытия военных саперов. Уже они вывезли боеприпас на полигон, где он потом будет уничтожен.