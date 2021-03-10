Более 10 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге за сутки

Еще 10,7 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уже несколько недель подряд Санкт-Петербург в стабильной ситуации с пандемией. Ежедневный прирост заболевших коронавирусом не превышает 1 тысячи человек, однако о полной победе над эпидемией говорить рано. В рамках борьбы в городе продолжатся постоянное обследование население на наличие инфекции. Так, по данным Смольного на среду, 10 марта 2021 года, за последние сутки анализы сдали более 10 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 10740 человек. Обработано 9770 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - сообщили в администрации города.

Добавим, что суточный прирост инфицированных за последнюю неделю снизился на 82 процента. Число госпитализаций также уменьшилось. Однако Смольный пока не планирует рассматривать варианты отмены ограничений, так как спад второй волны очень медленный.