Младенец утонул в ванной во время купания в Ленобласти

10-месячная девочка утонула в ванной в Кудрово Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградкой области возбудили уголовное дело на 21-летнюю женщину, по вине которой погибла ее маленькая дочь. Во вторник, 9 марта 2021 года, жительница города Кудрово позвонила в скорую и сообщила, что нашла труп своего ребенка в ванной. Трагедия произошла в квартире дома 9/1 по Областной улице.

- Со слов женщины, она купала в ванной свою 10-месячную дочку и на время отошла, оставив ребенка без присмотра. Вернувшись, увидела, что ребенок захлебнулся, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Известно, что в квартире женщина проживает вместе со своим 30-летним мужем и полуторагодовалым сыном.

Тело малышки было направлено в морг для установления причин смерти. Горе-матери грозит до двух лет тюрьмы.

Напомним, что подобный случай произошел вечером 8 марта в Петербурге. Благо, там малыша вовремя спасли. Сейчас он находится в реанимации.