862 единицы техники чистят Петербург от снега в среду

На дорогах в Петербурге и пригородах снежно и скользко. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Коммунальные службы Петербурга продолжают очищать город от снега. Утром на улицы вышли 1235 специалистов ручного труда из дорожных управлений и 862 единицы техники. Им предстоит убрать проезжие части и остановки общественного транспорта. За дворы и парки отвечают другие ведомства.

- Службы Комитета по благоустройству сегодня заняты подметанием дорог, вывозом мусора и сформированного ранее в валы снега. С начала зимы с городских дорог было собрано и отправлено на пункты ГУП «Водоканал Санкт Петербурга» свыше 1,28 млн кубометров снега, - сообщает пресс-служба комитета.

Кроме очистки от снега, дорожники посыпают дороги песком, солью и обрабатывают реагентами, чтобы убрать гололед. Учитывая солнечную погоду и морозы, происходит «выпотевание», из-за которого образуется ледяная корка.

- За прошлые сутки было использовано 483 тонны песко-соляной смеси, - отмечают коммунальщики.

Новые снегопады ожидаются в Петербурге к выходным.