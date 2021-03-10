Банду автоугонщиков задержали в Петербурге

Банду автоугонщиков японских машин задержали в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Полиция Санкт-Петербурга задержала банду автоугонщиков, которые орудовали на территории города и в Ленинградской области. Троих участников организованной группы поймали 9 марта 2021 года. Воры специализировались исключительно на авто корейского и японского производства. С перебитыми номерами все машины они переправляли в Казахстан.

- По версии оперативников, главарем группы выступал 35-летний ранее судимый петербуржец. Роли автоугонщиков и впоследствии "перегонщиков" иномарок выполняли двое мужчин, 30 и 37 лет, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас полицейские установили причастность банды к угону трех внедорожников "Митсубиши" и одного "Киа Сорренто". Один из автомобилей был обнаружен в Оренбургской области. Еще две иномарки стояли в ангарах в поселках Агалатово и Лесколово. Нахождение четвертой машины устанавливается.

При обыске у подозреваемых нашли оборудование для угонов машин, а также множество комплектов госномеров. Возбуждено уголовное дело.