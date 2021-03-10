Количество гнезд ворон и голубей сократят в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге собираются принимать меры, чтобы сократить численность ворон и голубей. Как отметили в комитете по природопользованию в среду, 10 марта 2021 года, горожан беспокоят птицы, особенно вороны, которые порой нападают на людей, а также наносят ущерб имуществу. Для регулирования количества пернатых планируется сократить количество гнезд и максимально закрыть доступ птицам к пищевых отходам.

- Первичными мерами по регулированию численности птиц являются максимально возможное сокращение кормовой базы и мест гнездования, - отметил представитель комитета Николай Ахматович.

Наиболее гуманным и эффективным путем решения проблемы является обрезка сухих сучьев и кронирование деревьев. Так, у птиц уменьшатся места для удобного гнездования.

В комитете отметили, что скопление птиц в местах, где их постоянно подкармливают, наносит ущерб городу и местным жителям: засоряются тротуары, парки, машины и так далее.

- Вороны или стаи голубей — это естественные спутники человека и ничего страшного в их соседстве нет. Но и усиленно спасать птиц, устраивать для них регулярно кормовые площадки тоже совершенно неправильно, - добавил Ахматович.