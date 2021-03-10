ФСБ задержала бывшего совладельца магазинов Spar в Петербурге по подозрению в хищении 8 млрд рублей

Совладельца сети супермаркетов подозревают в крупном мошенничестве. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники Управления «К» федерального управления ФСБ России и оперативники экономической безопасности ФСБ по Санкт-Петербургу провели ряд обысков по дулу о крупном мошенничестве, в котором подозревают бывшего совладельца и топ-менеджеров торговой сети «Интерторг», работавшей под брендами Spar и «Народная семья».

- 10 марта сотрудники Управления «К» задержали в Санкт-Петербурге бывшего совладельца компании ООО «ТД Интерторг» и еще двух топ-менеджеров: юриста и финансового директора. Их подозревают в хищении 8 миллиардов рублей у Сбербанка, - пишет РБК.

«Комсомольской правде» факт обысков также подтвердил осведомленный источник. Уточняется, что делом занимаются именно столичные силовики, которые прибыли в Петербург непосредственно перед проведением операции.

Напомним, что магазины Spar закрылись в Петербурге в конце 2019 года, однако отдельные точки распродавали товар и в январе 2020. Бросившиеся за скидками горожане превратили их в «жуткую помойку».

Владелец бизнеса хотел перезапустить франшизу (торговая марка принадлежит компании из Нидерландов), но потом отказался от планов.