Более 950 заболели и 52 умерли от коронавируса в Петербурге за сутки

Число заболевших коронавирусом в Петербурге увеличилось за последние сутки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Оперативный штаб по коронавирусу представил свежие данные на среду, 10 марта 2021 года. Так, за последние сутки в Санкт-Петербурге заболели еще более 950 человек. Отметим, что кривая заражений продолжает "колебаться", однако выше отметки в 1 тысячу заболевших не поднимается. Смольный считает, что спад второй волны эпидемии сильно замедлился.

- За последние сутки в Петербурге заболели еще 959 человек. В общей сложности официально коронавирус выявлен у 376 787 горожан. Из них выздоровели 320 435 (+2749 за последние сутки), скончались 11 487 (+52 за сутки), - сообщили в оперштабе.

Тяжело переносят инфекцию на данный момент порядка 26 процентов пациентов. На аппаратах ИВЛ находятся 212 человек.

Отметим, что суточное количество больных за неделю по цифрам снизилось на 82 процента. Однако в Смольном объясняют это тем, что в выходные, особенно праздничные дни, горожане намного реже обращаются за помощью к врачам.