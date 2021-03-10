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ЗакС обязал компании такси сделать машины доступными для инвалидов

Также депутаты установили правила перевозки пассажиров и багажа
Авторы (2):
Анна ПОСЛЯНОВААнна ПОСЛЯНОВА
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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ЗакС обязал сделать такси и общественный транспорт доступными для инвалидов

ЗакС обязал сделать такси и общественный транспорт доступными для инвалидов

Фото: Олег ЗОЛОТО

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду, 10 марта 2021 года, приняло законопроект, который обязывает компании такси оборудовать автомобили так, чтобы они были доступны для поездок инвалидам. Документ направлен на подпись губернатору города Александру Беглову.

- Обеспечить условия доступности легковых такси и предоставляемых услуг для пассажиров из числа инвалидов, - говорится в законопроекте.

Также документ предполагает сделать более удобным общественный транспорт и остановки и автовокзалы для маломобильных граждан. Кроме того, что для инвалидов будет необходимо установить удобные пандусы и крепежи для колясок, должны быть работники для оказания помощи.

Напомним, в Петербурге также обсуждается законопроект, который предполагает, что слабовидящие пассажиры смогут бесплатно перевозить в транспорте и такси собак-поводырей, а инвалиды - собак-помощников.

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