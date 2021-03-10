Более 1 тысячи дворников вышли на уборку Петербурга 10 марта

Более 1,28 млн "кубов" снега вывезли из Петербурга с начала зимы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Несмотря на то, что в Санкт-Петербурге стоит лютый мороз, комитет по благоустройству уже приступил к подготовке города к весне. Так, в среду, 10 марта 2021 года, на уборку улиц вышли 862 единицы техники и 1235 дворников. Еще порядка 460 специалистов и 92 машин метут аллеи, бульвары, сады и парки.

- Несмотря на сильные морозы, днем под солнечными лучами на дорожном полотне может возникнуть так называемое выпотевание, которое при последующей смене температурного режима превратится в ледяную пленку. Чтобы предотвратить появление гололедицы и минимизировать вероятность аварий из-за скользкости, службы продолжают обрабатывать опасные участки дорожного полотна противогололедными материалами, - рассказали в комитете.

Также службы занимаются подметанием дорог, вывозом мусора и сформированного ранее в валы снега. С начала зимы в городе было собрано более 1,28 млн "кубов" снега.