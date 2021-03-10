Депутаты окончательно одобрили балконную амнистию в Петербурге

Депутаты приняли балконную амнистию. Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты петербургского Заксобрания одобрили так называемую балконную амнистию в третьем, окончательном чтении. Теперь статья 18 городского Закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» изложена в новой редакции.

- Примечание. Действия лиц, предусмотренные настоящей статьей, в части размещения (устройства) дополнительного остекления, осуществленного до 1 января 2021 года с нарушением действовавших на момент его размещения требований к проектированию (согласованию) такого остекления, не являются самовольными, - говорится в тексте документа.

Другими словами, все, что было остеклено до января 2021 года, теперь становится легальным. Впрочем, исторических и охраняемых зданий это не касается. В первую речь балконная амнистия касается спальных районов города.

Теперь поправки в закон должен подписать губернатор Петербурга. Через 10 дней после этого закон вступит в силу.

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