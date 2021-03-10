ЗакС попросил 1,5 миллиарда рублей на достройку института Иоффе в Петербурге

На достройку научного центра института Иоффе требуется 1,5 млрд рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга направили обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину. В нем они просят федеральные власти выделить 1,5 миллиарда рублей на достройку центра Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе.

- В адрес ЗакСа поступило обращение от замдиректора института Иоффе по непростой ситуации. Они несколько лет реализуют проект по внедрению и строительству современного научного центра. Сейчас объект готов на 82 процента, но пандемия вмешалась и не позволяет завершить строительство в срок, - отметили в Заксобрании.

Проблема в том, что если не достроить центр сейчас, то потом понадобятся новые технические экспертизы, что повлечет дальнейшее смещение сроков и дополнительные расходы. Поэтому депутаты просят правительство выделить деньги сейчас. Тем более, что нынешний год объявлен в России Годом науки.

Если 1,5 миллиарда найдутся, то объект сдадут уже в 2022 году.