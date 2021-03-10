Названа дата, с которой начнется запись детей в первые классы на 2021/2022 учебный год в Санкт-Петербурге

Запись детей в 1 класс пойдет в измененном формате. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга назвали дату, с которой начнется запись детей в первые классы на 2021/2022 учебный год. В нынешнем сезоне правила записи несколько изменились и теперь кампания стартует с 1 апреля, проходя в два этапа.

- С 1 апреля по 30 июня заявления будут приниматься от региональных и федеральных льготников, чьи дети имеют преимущественное право на зачисление в первый класс, и от родителей, чьи дети проживают на закрепленной за образовательным учреждением территории. Заявления от горожан, не проживающих на закрепленной территории, будут приниматься с 6 июля по 5 сентября, - сообщает пресс-служба Комитета по образованию.

При этом, заявления можно подать на портале Госуслуг или в МФЦ (имеют равную юридическую силу). К ним надо приложить копии необходимых документов, а потом принести оригиналы в школу. Оформлять заявление необязательно именно 1 апреля. Все они накапливаются в единой электронной базе без присвоения каких-либо порядковых номеров, а с наступлением даты начинают обрабатываться.

Родителям, чьи дети официально занимаются в учебном заведении на отделении дошкольного образования, подавать заявление в данную школу не надо.