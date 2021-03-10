На многодетную мать в Петербурге завели уголовное дело

В Петербурге на многодетную мать завели уголовное дело за оставление ребенка в опасности Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге многодетная мать стала фигурантом уголовного дела. Поздно вечером в понедельник, 8 марта 2021 года, один из ее детей, семимесячный малыш чуть было не утонул в ванной. Ребенка удалось спасти. Однако теперь женщине грозит до одного года лишения свободы.

- В десятом часу вечера 8 марта женщина купала своего маленького сына в ванной в квартире дома 27/2 по улице Пограничника Гарькавого. В какой-то момент она оставила ребенка без присмотра, и малыш ушел под воду, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Ребенка вытащили из воды и экстренно госпитализировали в больницу. Сейчас малыш находится в реанимации.

Известно, что у женщины еще четверо детей. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Напомним, что в Кудрово аналогичный инцидент закончился трагедией. Мать также купала 10-месячного ребенка в ванной и на время оставила его одного. Малыш захлебнулся насмерть.