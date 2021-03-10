Комплексное развитие петербургского транспортного узла поддержит федеральный центр

Транспортную инфраструктуру Петербурга и Ленобласти будут развивать как единое целое. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский транспортный узел будут развивать комплексно. Но совещании , с участием губернаторов Петербурга Александр Беглова, Ленинградской области Александра Дрозденко и замглавы правительства России Марата Хуснуллина, был выбран вариант, по которому пойдут дальнейшие работы. Также определены и ключевые объекты инфраструктуры, которые построят в обязательном порядке. Федеральный центр уже пообещал поддержку.

- За основу был выбран вариант, который предусматривает комплексный подход и одновременное развитие улично-дорожной сети, метрополитена и наземного общественного транспорта двух регионов, а также железнодорожного сообщения, - сообщает пресс-служба Смольного.

В списке приоритетов оказались: Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД) и ее первый этап - Витебская развязка, реконструкция КАД в районе Кронштадта, а также запуск пассажирской ж/д ветки Санкт Петербург (Финляндский) – Левашово – Сертолово.

Впрочем, это не полный список. Составить его поручил губернаторам Марат Хуснуллин.