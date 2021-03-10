Запись детей в 1 классы в Петербурге начнется 1 апреля 2021 года

С 1 апреля в Петербурге стартует прием заявлений на поступление в первые классы Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге стартует прием заявлений на обучение в первые классы школ. Подать заявление на 2021/2022 учебный год можно будет вплоть до 5 сентября. Для удобства, родители могут воспользоваться порталом Госуслуг или МФЦ.

- С 1 апреля по 30 июня заявления будут приниматься от региональных и федеральных льготников, чьи дети имеют преимущественное право на зачисление в первый класс, и от родителей, чьи дети проживают на закрепленной за образовательным учреждением территории, - отметили в Смольном.

А с 6 июля по 5 сентября будут приниматься заявления от петербуржцев, которые не проживают на закрепленной территории.

Напомним, что все заявления накапливаются в единой электронной базе без присвоения им каких-либо порядковых номеров. Только по истечению 30 рабочих дней школы приступают к их обработке и рассылке приглашений родителям.