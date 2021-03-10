МЧС предупредило о 33-градусном морозе в Ленобласти

Лютый мороз ждет Ленобласть в ночь на 11 марта Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Календарная весна наступила, а погода в Петербурге и Ленинградской области до сих пор зимняя. МЧС 47-го региона предупредило, что в области ударит 33-градусный мороз. Правда, лютый холод ожидается только в ночь на 11 марта 2021 года. А уже днем потеплеет минимум на 20 градусов.

- Ночью 11 марта в области будет до минус 23-28 градусов, на востоке региона еще холоднее - до минус 30-33 градусов. Днем потеплеет до 3-8 градусов, где-то останутся 11-градусные морозы, - сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Утром на юго-западе региона пройдет небольшой снег. Днем осадков не ожидается. А на следующий день, 12 марта, Ленобласть ждет метель - пойдет снег, а порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду.

Отметим, что в Петербурге очень скоро потеплеет. Как узнала "Комсомолка", сильных снегопадов уже не ожидается. Всю вторую половину марта ночью еще будут слабо отрицательные значения, а днем - положительные.