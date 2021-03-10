Музейщики рассказали о бункере под Смольным, тоннеле в метро и чем кормили руководителей Ленинграда в войну

Поз зданием Смольного есть секретный бункер. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Тайна бункера-бомбоубежища под Смольным всегда будоражила умы ленинградцев. Укрытие, в котором прятались в войну руководители осажденного города, действительно существует, это не секрет. Сейчас оно превращено в музей. Но как в бункере жили люди, чем их кормили и есть ли секретный тоннель в метро, до сих пор известно мало.

- В январе 2019 года здесь открыта первая очередь блокадной экспозиции. Посетители могут увидеть пространство бомбоубежища, выстроенного за несколько лет до войны. Это порядка 400 тысяч квадратных метров. Задача в том, чтобы показать атмосферу, в которой руководство города принимало важнейшие стратегические решения, - рассказали газете «Петербургский дневник» в музее «Смольный».

А вот кормили секретарей горкома и обкома не в пример простым ленинградцам, имевшим в трудные времена всего 125 граммов хлеба. Питание было трехразовым, с мясом, сливочным маслом, яйцами.

- Конечно, сопоставлять рацион питания невозможно, руководители должны были чувствовать себя нормально, чтобы принимать судьбоносные решения, - отмечают кураторы выставки.

А вот секретный тоннель в метро так и не найден. Предполагается, что он есть, но технический, для коммуникаций.