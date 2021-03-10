Петербуржец признался в убийстве гражданской жены пять лет назад

В Санкт-Петербурге мужчина подозревается в убийстве своей сожительницы, совершенном летом 2015 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина признался в убийстве своей гражданской жены, которое произошло пять лет назад. Во вторник, 9 марта 2021 года, 54-летний петербуржец явился в отделение полиции и дал признательные показания. По всей видимости, все эти годы его мучала совесть, так как в 2015 году он сокрыл преступление, заявив, что женщина пропала без вести.

- 30 июля 2015 года в полицию Красногвардейского района с заявлением о пропаже своей 43-летней сожительницы. Он рассказал, что вечером 25 июля между ними произошла ссоры, после которой женщина вышла из машины в районе деревни Болотница Крестецкого района Новгородской области и пересела в рейсовый автобус, при этом забрав с собой все вещи, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

С тех пор, якобы, мужчина гражданскую супругу больше не видел.

9 марта 2021 года петербуржец рассказал, как все было на самом деле. Между ним и женщиной действительно произошла ссора. Мужчина толкнул возлюбленную, так упала и перестала подавать признаки жизни. Вместо того, чтобы позвать на помощь, мужчина сбросил тело женщины в канаву и скрылся.

Сейчас полиция разыскивает тело. Возбуждено уголовное дело об убийстве.