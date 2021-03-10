Пенсионерка погибла при пожаре на улице Карпинского в Петербурге

87-летняя женщина погибла при пожаре в Калининском районе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожилая женщина стала жертвой пожара, произошедшего в Калининской районе Санкт-Петербурга. Огонь в двухкомнатной квартире на улице Карпинского вспыхнул сразу после полудня.

- 10 марта в 12:45 поступило сообщение о пожаре по адресу: Калининский район, улица Карпинского дом 34. В двухкомнатной квартире горела обстановка на площади 5 квадратных метров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Прибывшие на место спасатели установили, что полыхает квартира не третьем этаже обычной жилой девятиэтажки. Спасатели вошли внутрь и вскоре огонь был локализован. Увы, но при осмотре квартиры был обнаружен труп. Погибшей оказалась 87-летняя хозяйка.

В 13:33 пожар ликвидирован, на месте ЧП от МЧС работали три единицы техники и 2 человек личного состава. Причины возгорания и обстоятельства гибели пенсионерки устанавливаются.