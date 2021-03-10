Водитель мусоровоза получил два года колонии за задавленную женщину

Мусоровоз насмерть сбил женщину в Выборгском районе Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении водителя мусоровоза, который осенью 2019 года насмерть задавил женщину. Как позднее было установлено экспертизой, в момент трагедии шофер грузовика был под воздействием наркотиков.

- Суд установил: 09.10.2019 около 16 часов 46 минут подсудимый, являясь лицом, управляющим автомобилем, будучи обязанным знать и соблюдать относящиеся к нему требования ПДД РФ, проявил преступное легкомыслие и выехал на тротуар улицы Есенина задним ходом. В силу наркотического опьянения не обеспечил безопасность маневра, в результате чего не обнаружил пешехода, которая находилась на тротуаре сзади автомобиля, - сообщает «Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В результате наезда женщина получила множественные переломы и тем же вечером умерла в реанимации Елизаветинской больницы от большой кровопотери.

Суд дал водителю два года колонии поселения плюс последующий запрет на управление автомобилем на тот же срок. Кроме того, мужчина выплатит компенсацию родным погибшей.