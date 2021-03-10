Уголовник подозревается в многолетнем развращении 14-летней девочки в Ленобласти

Жительница Ленобласти обвинила сожителя-уголовника в развращении своей 14-летней дочери Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области уголовник с большим стажем подозревается в многолетнем развращении 14-летней школьницы. Заявление в полицию на 44-летнего мужчину во вторник, 9 марта 2021 года, написала его сожительница, мать девочки. Со слов женщины, все продолжалось более 2,5 лет.

- Со слов 40-летней женщины, вместе со своей дочерью и сожителем они проживают в квартире дома 7/1 по Центральной улице в городе Сертолово, Всеволожского района. Именно там с 1 сентября 2019 года мужчина неоднократно совершал развратные действия в отношении девочки, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Мужчину забрали в следственный комитет, составили протокол и пока отпустили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подозреваемый уже был семь раз судим, несколько раз по тяжким статьям, включая жесткие избиения и даже убийство.