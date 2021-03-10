Более 250 пьяных водителей поймали за праздники в Петербурге и области

Госавтоинспекция провел рейды по поимке пьяных водителей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Более 250 пьяных водителей задержали на несколько праздничных дней в Петербурге и Ленинградской области. Региональное управление ГИБДД провело сразу несколько рейдов в преддверии 8 марта и после него. Улов оказался впечатляющим.

- За выходные в Петербурге и области полицейские проверили более двух тысяч водителей, 264 из которых находились в состоянии опьянения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Отметим, что из попавшихся пьяными водителей, 23 оказались рецидивистами - их уже ловили за езду в нетрезвом состоянии. И если первым грозит 30-тысячный штраф и лишение прав на 1,5-2 года, то в отношении вторых возбуждены уголовные дела.

По статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», им грозит штраф от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.