Молодая пара получила 30 лет тюрьмы на двоих за жестокое убийство друзей в Мурино

Пара молодых петербуржцев хладнокровно убила семью друзей из-за денег. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ленинградский областной суд вынес приговор в отношении семейной пары петербуржцев, жестоко убивших семью своих друзей ради денег. в 2019 году молодые люди отравили наркотиками и изрезали ножами своих жертв, после его забрали все ценное и попытались замести следы. Дело рассматривал суд присяжных.

- Тела девушки и молодого человека в середине марта 2019 года обнаружил хозяин квартиры-студии, где жили убитые. Эксперты установили, что в организме парня присутствует смертельная доза наркотика, но погиб он от ударов ножом в грудь. Девушка тоже была под воздействием препарата, но его количество в организме было незначительно, - пишет «Мойка 78».

К тому моменту, как тела нашли, люди были мертвы уже около двух недель Под подозрение попали друзья пары. Сначала те отпирались и списывали на спонтанную ссору, однако следствие установило, что гости заранее купили наркотик через посредника, для убийства. Присяжные признали петербуржцев виновными.

21-летняя девушка получила 12 лет тюрьмы, а ее 23-летний муж - 18. Пособнику, купившему наркотики, дали шесть лет.