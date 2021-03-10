Многоэтажку затопило кипятком в Петербурге

Труба с кипятком лопнула в многоэтаже Петербурга, вода затопила всю парадную Фото: СОЦСЕТИ

Жителям дома 8/1 по 5-му Предпортовому проезду в Московском районе Санкт-Петербурга предстоит ремонт. Днем в среду, 10 марта 2021 года, в многоэтажке лопнула труба и кипяток затопил всю парадную. Вода стекает как по стенам в общих коридорах, так и в квартирах. Об этом несчастные жители дома рассказали в социальной сети.

- В 5-м Предпортовом проезде в доме 8, корпус 1, в 1 парадной на 8 этаже лопнула труба и течет кипяток! Аварийка на месте, до 3-го этажа доходит точно, говорю как его житель, - пожаловалась петербурженка.

Также местные жители говорят, что аварийщики никак не могут перекрыть воду. На 7-м этаже вся квартира полностью завалена мусором. Чтобы добраться до батарей, необходимо сначала вынести весь хлам.

- Говорят, вода уже даже в подвале.

На данный момент попытки остановить потоп продолжается. Местные жители спасают имущество, вынося дорогие вещи из дома.