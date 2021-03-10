Петербуржцы массово бросились «майнить» биткойны

"Намайнить" биткойнов можно с мощным компьютером. Но долго и не факт. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Рост стоимости биткойна привел к тому, что многие жители Петербурга бросились «майнить» - зарабатывать криптовалюту. Они скупают дорогущие видеокарты для компьютеров, несмотря на высокую цену. Но, видимо, игра стоит свеч. Одна виртуальная монетка сейчас оценивается в 56 тысяч долларов или более четырех миллионов рублей.

- В начале января 2021 года на рынке криптовалют возник очередной ажиотаж в связи с ростом их стоимости. Это спровоцировало скачок интереса к видеокартам и готовым майнинговым фермам в России. В феврале спрос на видеокарты в целом по стране подскочил в 2,6 раза, в Санкт-Петербурге - в 2,7 раза, а готовыми майнинговыми фермами в России стали интересоваться в 3,8 раза чаще, - сообщает пресс-служба сервиса объявлений Авито.

Чтобы собрать свою криптоферму, нужны мощные видеокарты. Популярные модели стоят 15-30 тысяч рублей. Впрочем, общие вложения могут исчисляться миллионами рублей.

Отметим, что биткойны зарабатываются за сдачу мощностей в аренду. Так что чем производительнее компьютер, тем больше он заработает. Впрочем, риски в таком бизнесе также очень высоки.