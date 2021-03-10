Награду для волонтеров учредили в Петербурге

В Петербурге учредили награду правительства для волонтеров Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге учредили награду правительства города для волонтеров. Постановление о создании знака отличия "За достижения в области организации труда добровольцев (волонтеров) в Санкт-Петербурге" в среду, 10 марта 2021 года, подписал Александр Беглов.

- Подписанный документ содержит в том числе описание награды и порядок представления к ней, устанавливает требования к гражданам, представляемым к награждению, и порядок вручения знака отличия, - рассказали в Смольном.

В администрации пояснили, что награда создала для того, чтобы способствовать выявлению организаций, применяющих наиболее эффективные методики добровольческой деятельности, а также повышения имиджа волонтеров.

Напомним, что во время пандемии движение волонтеров в Петербурге значительно увеличилось. Уже в ноябре более 80 тысяч человек помогали пожилым людям и заболевшим коронавирусом - приносили им на дом продукты и лекарства.