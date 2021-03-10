Задержанный мужчина умер в отделении полиции в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в отделении полиции умер задержанный за хулиганство мужчина. Около двух часов ночи 9 марта 2021 года в управление МВД по Невскому району поступило сообщение о скандале в одной из квартир дома 4 на Союзном проспекте. Зачинщиком конфликта оказался 56-летний мужчина. Он был пьян и ругался с хозяином квартиры, которую снимал.

- Его доставили в территориальный отдел полиции, составили протокол и поместили в спецпомещение для задержанных, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти. - Ночью мужчине стало плохо. Полицейские вызвали скорую помощь. После осмотра медиками мужчина подписал отказ от госпитализации.

Утром, около 10:15 часов задержанному снова стало плохо. Полицейские повторно вызвали скорую. Но в 11:15 в присутствии медиков мужчина скончался.

На данный момент в связи со случившимся проводится проверка и устанавливаются все детали произошедшего.