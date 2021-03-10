Более 42 тысяч "кубов"" снега уничтожили в Петербурге за выходные

За выходные в Петербурге утилизировали более 42 тысяч кубометров снега Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Первые весенние выходные в Санкт-Петербурге прошли со снегопадами. С 6 по 9 марта 2021 года в городе бесперебойно работали снегоплавильные и снегоприемные пункты. Всего за три дня было вывезено и утилизировано более 42 тысяч кубометров снега.

- Первенство среди снегоплавильных пунктов досталось ССП на Октябрьской набережной, который с начала зимы растопил 182,7 тысяч "кубов" снега. Второе место досталось пунктом на Мебельной улице - 167,9 тысяч кубометров, третье - на Кушелевской дороге - 146,8 тысяч "кубов", - рассказали на "Водоканале".

Пункты принимают снег круглосуточно. Самая большая нагрузка приходится на дневные часы с 11:00 до 16:00, а ночью с 22:00 до 4:00.

Сейчас в городе работают 11 стационарных снегоплавильных пунктов и 7 стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов. Общая максимальная производительность всех объектов составляет 101,5 тысяч кубометров.