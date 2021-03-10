СК возбудил уголовное дело из-за небезопасного дома престарелых в Петербурге

В Колпино нашли небезопасный пансионат для престарелых. Фото: пресс-служба прокуратуры СПб

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как прокуратура нашла множество нарушений в работе пансионата для пожилых в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Некий бизнесмен организовал в арендуемом коттедже в Усть-Ижоре дом престарелых. Сотрудники прокуратуры увидели, что условия существования в пансионате с названием «Долгожитель» были далеки от идеала.

- Проверка показала, что приспособленные под палаты помещения, как и дом в целом, не отвечают противопожарным и санитарным требованиям, предъявляемым к учреждениям данного социального типа. Там есть реальная угроза для жизни и здоровья пожилых граждан и инвалидов, - пояснили в пресс-службе городской прокуратуры.

В конце прошлого года в Петербурге сгорел пансионат, где погибли постояльцы, поэтому проверки домов престарелых участились. Фото: пресс-служба прокуратуры СПб

Кроме этого сотрудники надзорного органа намерены через суд запретить деятельность дома престарелых. Пока что работа заведения только приостановлена. Пенсионеров отправят либо к родственникам, либо в хорошие социальные организации.

- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет, - добавили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

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