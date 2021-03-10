Полиция Петербурга раскрыла мошенников, продававших «чудо-ионизаторы» пенсионерам в девяти регионах России

В Петербурге полиция поймала 15 мошенников, обманывавших пенсионеров, продавая им "чудо-ионизаторы". Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургские полицейские раскрыли группу мошенников, которые продавали пенсионерам «чудо-приборы», якобы очищающие воду от всех вирусов. За ионизаторы злоумышленники выручили минимум 1 млн рублей. Одна штука такого аппарата стоила от 15 до 18 тысяч рублей, это намного превышает настоящую цену. Причем мошенники колесили с ионизаторами в девяти регионах страны, в том числе в Северной столице. От их рук пострадали больше сотни человек.

- 9 марта сотрудники уголовного розыска провели масштабную серию обысков по делу о мошенничестве. Полицейские установили около 15 предполагаемых участников организованной группы. В состав входили не только индивидуальные предприниматели, но и юридические лица. Установлены адреса проживания ключевых фигурантов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В ходе обысков у предполагаемых мошенников изъяли те самые ионизаторы и документы с уликами. Офис компании находился на проспекте Культуры. По уголовному делу горе-продавцам грозят реальные сроки. Расследование продолжается.