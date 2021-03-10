В Петербурге волонтеры спасли старого пса с огромной опухолью, у которого умерла хозяйка

В Петербурге пес остался на трое суток без еды и воды бок о бок с мертвой хозяйкой. Фото: vk.com/animal_rights_spb

В Санкт-Петербурге волонтеры вызволили из беды одинокого пса, который остался взаперти в квартире с мертвой хозяйкой. Соседи забили тревогу и сообщили обо всем в полицию. Участковая выяснила, что внутри находится гиперактивная собака и попросила помощи у СК «Легион». Добровольцы прибыли на вызов и спасли пса из заточения. Он просидел без воды и еды около трех дней рядом с мертвой хозяйкой.

- Дворняжка. Ему 10 лет. На боку находится огромная опухоль. Тело хозяйки не могли забрать, потому что собака агрессивно себя вела. К сожалению, родственников нет. Какая-то бабулька вообще кричала полицейским, чтобы они пристрелили собаку, - рассказали защитники животных во время прямой трансляции во «Вконтакте».

Собака, к слову, оказалась совсем не агрессивная. На кобеля надели намордник, выгуляли и повезли его в хороший приют, где о нем позаботятся.