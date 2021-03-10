Число госпитализаций снизилось на 45% за неделю в Санкт-Петербурге

В Смольном раскрыли свежие данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге суточное число госпитализаций снизилось на 45% по сравнению с данными на прошлую среду. Для наглядности – 3 марта в стационары отправили 1707 человек с подозрением на коронавирус или с пневмонией, а 10-го числа почти на треть меньше – 1179 больных. При этом за неделю количество горожан с подтвержденным COVID-19 упало на 30,93%. Эпидситуация, как считают в Смольном, пока далека от идеала.

- Доля тяжелобольных составляет 27%. На аппарате ИВЛ сейчас находятся 199 человек. В стационарах свободны 25,2% коек. По сравнению с прошлой средой показатель активных больных, наблюдаемых стационарно, начал снижаться. Вместе с тем, количество активных больных остается высоким. Циркуляция вируса в городе продолжается, - сообщается в свежем отчете Межведомственного совета по борьбе с COVID-19 в городе.

Окончательно погасить второе «пламя» пандемии, по версии Смольного, можно благодаря более активному участию в вакцинации от коронавируса. К слову, в некоторых прививочных пунктах города наблюдается нехватка «Спутника V».