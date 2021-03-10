Смольный обещает помочь пенсионерам, выселяемых из пансионатов «Опека»

В Смольном пообещали проконсультировать родственников пенсионеров, которых выселяют из пансионатов "Опека". Фото: Олег ЗОЛОТО

В Смольном пообещали помочь родственникам петербургских пенсионеров, которым грозит выселение из крупной сети домов престарелых «Опека». В организации сейчас финансовые трудности, поэтому руководство решило сократить количество мест для постояльцев. Родные пожилых бабушек и дедушек забили тревогу. В комитете по социальной политике Петербурга призвали не паниковать.

- Комитет организует консультации родственников пенсионеров, находящихся в пансионатах ООО «СГЦ «Опека» и ООО «СГЦ «Опека Комфорт», чтобы помочь с переводом граждан в иные организации социального обслуживания в городе, - сообщили в пресс-службе комитета.

Консультацию можно получить по следующим номерам телефонам 576-24-66, 576-26-39, 576-25-48, а также с помощью электронной почты по адресам: yavorskiy@ksp.gov.spb.ru, shitova@ksp.gov.spb.ru, minkova@ksp.gov.spb.ru. Прийти на личный прием можно в АДК «Невская Ратуша», что находится по адресу Новгородская ул., д. 20, лит. А. Там на 1 этаже есть окна приема граждан №60-63, работающие каждую неделю по вторникам и четвергам с 16:00 до 20:00. Предварительно нужно записаться по указанным выше номерам.