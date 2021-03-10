Администрацию Курортного района Петербурга обязали ликвидировать свалку у Пасторского ручья

В Курортном районе состоялся суд из-за крупной нелегальной свалки возле Пасторского ручья. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Природоохранная прокуратура через суд обязала администрацию Курортного района Санкт-Петербурга ликвидировать нелегальную свалку, появившуюся в районе между КАД и Владимирским проспектом, возле Пасторского ручья. Там сотрудники надзорного органа заметили склад с разнообразными твердыми коммунальными отходами: кирпичами, бетоном, полиэтиленом, деревянными поддонами, железобетонными плитами и множеством автомобильных покрышек. Градозащитники требовали суда, и он состоялся.

- Представитель ответчика против удовлетворения иска возражала, указав, что адреса несанкционированных свалок внесены в проект адресной программы ликвидации несанкционированных свалок отходов на 2021 год, - пояснили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В итоге суд дал администрации района 290 дней на ликвидацию свалки, чтобы чиновники не затягивали.